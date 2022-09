Hojlund e Lookman: il mercato manda l’Atalanta in vetta. Lammers risponde a Dia: 2-2 a Salerno

L‘Atalanta fa suo il derby lombardo contro il Monza e vola in vetta alla classifica di Serie A, al comando solitario.

Un derby abbastanza equilibrato nel primo tempo, con un Monza coraggioso, che ha tenuto testa ai bergamaschi. Nella ripresa, l’Atalanta trova il gol del vantaggio con il debuttate Hojlund, che al 57′ sblocca la gara. Il Monza reagisce, ma pochi minuti dopo, al 65′, trovano uno sfortunato autogol con Marlon che indirizza la gara verso Bergamo.

Nel finale, Atalanta ancora pericolosa, vicina al 3-0, con Scalvini. L’Atalanta vola a 13 punti, in vetta solitaria. Evento che non accadeva dagli anni ’60.

Nell’altra gara, la Salernitana riesce a ribaltare l’Empoli, passato in vantaggio con Satriano al 31′. Pareggio granata con Mazzocchi e campani addirittura in vantaggio al 61′ con il nuovo acquisto Dia. Al minuto 81′, il pareggio di Lammers per il pareggio toscano. La Salernitana sale a 6 punti, a 4 l’Empoli, al quarto pareggio consecutivo.

