Hojlund: “Ci ho messo un po’ a segnare, ora sono il più contento di tutti”

Rasmus Hojlund, giovane attaccante danese ex Atalanta, in forza al Manchester United, non è riuscito a contenere tutta la sua emozione dopo avere segnato il primo gol in Premier League. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sports UK: “Ci è voluto un po’ ma sono felice, ora sono il più contento di tutti, lo avete visto anche dalla mia esultanza. Ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo mostrato un grande carattere anche oggi. Avevo già segnato qualche gol in Champions, ma mi mancava di trovare il primo in Premier League e sono contento che sia arrivato. Spero di ripartire da qui e non fermarmi”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United