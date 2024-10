Hoeness, tecnico dello Stoccarda: “La Juve è una squadra da ammirare, ma vogliamo metterli sotto pressione”

Il tecnico dello Stoccarda, Sebastian Hoeness, ha presentato la sfida di Champions contro la Juve di domani. Qui di seguito le sue parole.

“È sempre importante per noi avere il controllo della palla. Così come facciamo nella Bundesliga. Sarà interessante vedere chi avrà di più il pallone. Dobbiamo attaccare in avanti il più possibile. Loro sanno difendere molto bene sia in avanti che a tutto campo. Posso fare tanti complimenti a Thiago Motta per non aver mai perso. Hanno una serie di risultati incredibile. la Juve è una squadra da ammirare. La Serie A la conosco bene. Guardo tante partite e in Germania ne trasmettono tante. Sono impressionato della rosa della Juve e delle prestazioni. Non ci sono molte debolezze. Forse la fase offensiva e i tiri in porta, ma non è mai facile giocare contro squadra che si chiudono. Noi come la Juve vogliamo sempre il controllo del gioco. La Juve non concede occasioni e vedremo chi farà più gol. Noi vogliamo mettere in campo tutte le nostre forze e abbiamo bisogno di coraggio. Vogliamo attaccarli e metterli sotto pressione”.

Apre poi una parentesi sul cammino in Champions dello Stoccarda: “La Champions porta una grande pressione, ma io non la sento. Era difficile credere di fare tanti punti visto il calendario. Io penso a domani e proveremo a prendere punti con tutte le nostre forze. Vogliamo fare la nostra prestazione e mettere i nostri concetti in campo”.

Foto: Instagram Stoccarda