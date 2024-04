Hoeness: “Rinnovo di Nagelsmann? Un peccato. Ma il mondo Bayern non finirà per questa sua scelta”

Nagelsmann continuerà a guidare la Nazionale tedesca. E sulla decisione professionale del tecnico si è espresso Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco attraverso i microfoni di BR24 Sport: “Penso che sia un peccato, ma al Bayern il mondo certamente non finirà per questa sua scelta. Julian è sempre stato uni dei candidati e ambo le parti, sia lui che noi, potevamo dire di no. Lui ha scelto la Nazionale ed è una decisione che va rispettata”.

Foto: sito Federazione Tedesca