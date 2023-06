Hoeness: “Osimhen è inarrivabile per il Bayern Monaco”

Uli Hoeness, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato di calciomercato e del prossimo attaccante a vestire la maglia degli attuali campioni di Germania al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung: “Kolo Muani? È un ottimo giocatore. Anche Victor Osimhen è molto bravo, ma per me è assolutamente inarrivabile. Harry Kane? No. Ma è chiaro che stiamo cercando un numero 9”.

Foto: Hoeness Twitter uff Bayern