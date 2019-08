Hoeness: Non sarò più il presidente del Bayern Monaco”

Uli Hoeness non sarà più il presidente del Bayern Monaco. Ad affermarlo è lui stesso, in un’intervista rilascia a SportBild. Queste le sue parole: “Rimarrò nel consiglio di amministrazione, ma restituirò la presidenza non appena sarà il momento. Quel che abbiamo fatto, sia in termini sociali che sportivi, è stato differente da qualsiasi altra cosa al mondo. È questo che rende il Bayern così degno di amore. Vogliamo essere diversi rispetto alle valigie di soldi che stanno avendo la meglio nel nostro business”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco