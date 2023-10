Hoeness: “Kahn nominato ad del Bayern è stato un grande errore”

Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista a BR Sonntags-Stammtisch per commentare alcuni dei principali aspetti riguardanti il club bavarese:

“La nomina di Kahn xome ad è stato un grosso errore. Appena mi sono reso conto che non poteva ricoprire quel ruolo ho cambiato la situazione assieme a Rummenigge. La grande domanda è se qualcuno sia disposto a lavorare 12 ore al giorno, sei giorni la settimana, pur non avendone bisogno. Kahn aveva detto di recente che un amministratore non deve lavorare ventiquattr’ore al giorno, al che però ho risposto che dovrebbero essere almeno dodici”.

Sul possibile arrivo in dirigenza di Max Eberl, ex ds del Lipsia: “Nei prossimi sei-dodici mesi ritengo che avremo il personale giusto per costruire il futuro. Ora io e Rummenigge abbiamo anche un compito operativo e durerà finché la nave non ritroverà la giusta rotta”.

Sull’esonero di Nagelsmann: “Non necessariamente una scelta saggia”. Il nuovo ct della Germania però secondo lui promette bene: “È completamente ripreso, andrà a tutto gas…”.