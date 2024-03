Hoeness: “Difficile prendere Xabi Alonso, credo che resterà al Leverkusen”

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso sta dominando la Bundesliga: 70 punti fatti in 26 partite (+10 sul Bayern Monaco al secondo posto), 66 gol fatti e 18 subiti. E il nome del tecnico spagnolo è finito nel mirino di tutti i top club europei alla ricerca di un tecnico a cui affidare la panchina per la prossima stagione. Tra questi anche il Bayern Monaco. Intervenuto ai microfoni di Das Erste, il presidente onorario del club bavarese, Uli Hoeness, ha così parlato della possibilità di vedere Xabi Alonso in Baviera: “La vedo molto dura prendere Xabi Alonso, per non dire impossibile. Credo che resti al Leverkusen”.

Foto: Instagram Xabi Alonso