Barcellona, Hoeness assicura: “Lewandowski resta al Bayern”

Ex presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, sembra aver chiuso la questione Lewandowski, finito nel mirino del Barcellona per l’estate. Il dirigente tedesco, un’icona in Germania, al portale BR ha rassicurato sul futuro dell’attaccante polacco, in scadenza di contratto nel 2023 con i bavaresi: “Garantisco al 100 per 100 che Lewandowski resterà il prossimo anno qui al Bayern Monaco. Ha un contratto ed è molto semplice: resta”.

Foto: sueddeutsche.de