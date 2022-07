Hoefkens (all. Brugge): “Questa situazione è troppo per De Ketelaere”. Il Milan aspetta il via libera

Le prossime ore saranno importanti per il futuro di Charles De Ketelaere. Il Milan lo ha scelto e il fantasista ha scelto i rossoneri. Al termine del primo match di campionato che visto vincere il Brugge per 3-2 contro il Genk, Carl Hoefkens, allenatore del Brugge, ha parlato in conferenza stampa, tra le altre cose, anche di De Ketelaere, che per oggi era stato lasciato fuori dai convocati: “Farò qualsiasi cosa per lui, ma tutto questo è un po’ troppo per Charles”. Il riferimento ovviamente è alla situazione di mercato, con il forte interesse del Milan e la volontà del giocatore di vestire rossonero.

Foto: Twitter Brugge