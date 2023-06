Hodgson: “L’Inter è estremamente pericolosa in contropiede. Guardiola ha portato il calcio inglese al livello più alto possibile”

Roy Hodgson intervistato da La Repubblica ha detto la sua sulla finale tra City e Inter. Ecco le sue parole: “La squadra di Inzaghi è molto ben organizzata ed estremamente pericolosa in contropiede, cosa che potrebbe dare fastidio a Guardiola. Se il primo rivoluzionario in Premier è stato Arsène Wenger per il suo gioco all’Arsenal, Guardiola ha portato invece tutto il calcio inglese al livello più alto raggiungibile. Secondo me la vera forza del suo City, trasmessa ai giocatori, è soprattutto fare tante cose a livello eccezionale, e con tutta la rosa, un solido collettivo”.

Foto: sito ufficiale Crystal Palace