“Ho suggerito a Salah di lasciare il Liverpool, ma vuole rinnovare”: la rivelazione

Ashraf Sobhi, ministro dello Sport egiziano, ha raccontato (come ripreso dai media inglesi) il proprio incontro con Mohamed Salah: “Ci siamo visti in aeroporto, gli ho detto di dimenticare quello che era successo e di guardare avanti. Gli ho anche consigliato di proseguire il suo percorso in un club diverso dal Liverpool, ma mi ha detto che la sua prima intenzione è quella di rinnovare. Ci sono delle campagne denigratorie contro di lui, non deve farci caso, come gli ho detto“.

Foto: Twitter Liverpool