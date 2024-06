Hjulmand risponde a Kane: è 1-1 tra Danimarca e Inghilterra

Finisce 1-1 la sfida tra Danimarca e Inghilterra. Nazionale britannica che esce dopo due gare, con meno certezze rispetto a quanto ci si aspettasse alla vigilia dell’Europeo,

A Francoforte si sfidano due semifinaliste della scorsa edizione, quando poi l’Inghilterra riuscì a passare e raggiungere la finale contro l’Italia. Gara non banale e più equilibrata di quando si possa pensare. Infatti la Danimarca tiene benissimo il campo e mette in difficoltà i tre leoni.

Ritmi non altissimi, Danimarca che tiene bene il campo. Al 13′ sinistro di Foden. che finisce fuori. Al 17′, all’improvviso, gol dell’Inghilterra. Erroraccio di Christensen che si distrae su Walker, pallone in mezzo con un doppio rimpallo che favorisce Kane che da due passi può insaccare in rete. Si sblocca il capitano inglese. Reagisce la Danimarca. Ci prova Eriksen, ma senza esito. Allora al 34′, si mette in proprio Hjulmand, ex Lecce. Altro errore difensivo, stavolta degli inglesi, il pallone finisce sui piedi di Hjulmand che con una conclusione angolata batte Pickford! 1-1! Gol strepitoso, una sassata di oltre 100 km/h che si stampa sul palo e si insacca.

Ci prova ancora la Danimarca, al 39′ colpo di testa su cross di Eriksen da calcio d’angolo, pallone che esce di un soffio sopra la traversa!.

Il primo tempo finisce 1-1. Si riparte con gli stessi ritmi nella ripresa. Ci prova l’Inghilterra con una conclusione dalla distanza di Rice, Schmeichel blocca la sfera al 51′. Al 56′, palo clamorso di Foden che calcia di sinistro da fuori ma palla sul palo. Poi l’Inghilterra si spegne. Southgate cambia tutto l’attacco, fuori Kane, Sacka e Foden al 68′. Entrano Bowen, Watkins e Eze.

Al 71′ chance clamorosa proprio per Watkins che calcia in porta, pallone respinto da Schmeichel in uscita. Poi si spegne l’Inghilterra e nel finale la Danimarca sfiora il gol del 2-1 e l’Inghilterra che gestisce il pareggio,

E finisce proprio così, 1-1, un punto per parte. Inghilterra che sale a 4 nel girone, a 2 Danimarca e Slovenia e a 1 la Serbia.

Foto: twitter Euro 2024