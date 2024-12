Hjulmand: “L’addio di Amorim chiaramente ci ha sorpreso. Ma non deve essere un alibi”

Morten Hjulmand, il capitano dello Sporting Lisbona, ha provato ad analizzare le scorie del divorzio con il tecnico portoghese Amorim, passato al Manchester United a novembre. Da allora lo Sporting è crollato, ha cambiato altri due allenatori e sta soffrendo.

Nell’intervista concessa al quotidiano lusitano Record, il centrocampista danese, ex Lecce tra l’altro, ha cercato di spiegare come mai lo Sporting abbia subito una flessione clamorosa dall’ultimo mese a questa parte.

Queste le sue parole: “Ovviamente l’addio di Amorim ha inciso. Penso che ci siamo dovuti adeguare ad alcune nuove abitudini e abbiamo dovuto allenarci con nuove idee che ci sono state portate. Per noi è stato difficile allenarci, abbiamo avuto così tante partite e per fare bene e vincere, e vincere… così, quando inizi a perdere delle partite e alcuni punti cominci a perdere anche un po’ di fiducia. Magari diventi un po’ più nervoso, per alcuni giocatori succede”.

Foto: Instagram Sporting