Hjulmand (ct Danimarca): “Tre pareggi finora, sensazione agrodolce”

Durante l’intervista concessa alla UEFA, il commissario tecnico della Nazionale danese, Kasper Hjulmand, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Germania: “Ha un sapore un po’ agrodolce. Vogliamo assolutamente vincere, vorremmo provare quella sensazione, che è la più bella nel calcio. Penso che abbiamo fatto tutto il possibile per prendere l’iniziativa e attaccare”.

Poi ha proseguito: “Ci è mancata la lucidità negli ultimi metri, così come la fortuna e forse anche un po’ di qualità. Ma siamo molto contenti di aver superato la fase a gironi. Tutti i grandi tornei sono difficili e penso che abbiamo avuto tre avversari molto complicati. Dobbiamo ricordare chi siamo. Non si può dare per scontato di superare la fase a gironi di un torneo perché c’è sempre una forte concorrenza. Quindi diamo merito al calcio danese e godiamoci questo traguardo. Dobbiamo prima festeggiare questo, poi guarderemo al nostro prossimo obiettivo: ci attende un fantastico sabato sera a Dortmund”.

Foto: sito UEFA