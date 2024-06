Hjulmand (ct Danimarca): “Siamo vicini alle grandi Nazionali, vogliamo fare come la Croazia”

Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha analizzato ai microfoni di uefa.com la sconfitta per 2-0 contro la Germania negli ottavi di Euro 2024: “Negli ultimi anni abbiamo dimostrato di essere vicini alle grandi squadre ma manca solo una cosa: dobbiamo creare e sfruttare più occasioni. La nostra ambizione è quella di stare al passo con le grandi squadre: collaboriamo per creare giocatori migliori e a volte arriviamo alle semifinali, a volte no. La Croazia ha vissuto anni meravigliosi ed è lì che vogliamo essere. Siamo venuti qui sapendo che non potevamo perdere troppo il possesso palla. Abbiamo coinvolto di più Eriksen, abbiamo comunque perso qualcosa in attacco rispetto alle amichevoli di marzo. Ma abbiamo guadagnato in difesa. Rifletteremo su questo e vedremo come possiamo migliorare la squadra. I nostri tifosi sono incredibili e ancora una volta devo ringraziarli per il loro supporto. Ho una squadra fantastica con giocatori fantastici, che si sostengono a vicenda. Sono orgoglioso di loro. Questo gruppo ha davanti un futuro brillante.”

Foto: sito EUFA.com