Hjulmand (ct Danimarca): “Credo in Lindstrom a Napoli, non resterà a lungo in panchina”

Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, si è espresso a Viaplay su Jesper Lindstrom che a Napoli non sta riuscendo a trovare molto spazio: “Credo ancora in Jesper Lindstrom, e credo anche in Jobbe a Napoli. Devono solo ritrovarsi. Non è innaturale dover superare alcuni grandi giocatori. Il Napoli è una squadra da Champions League, è una squadra campione, e non arrivi lì da giovane e pensi solo di dover giocare. È un po’ troppo presto per trarre conclusioni. Non resterà seduto in panchina tutto il tempo l’anno prossimo in vista della fase finale degli Europei, ma credo che sia ancora un po’ troppo presto per concludere”.

Foto: Instagram Napoli