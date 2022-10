Alle 21 scenderanno in campo HJK e Roma per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

HJK (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne; Hostikka, Olusanya. All. Toni Koskela

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski, Mancini, Smalling, Vina; Camara, Cristante; Volpato, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. José Mourinho

Foto: Mourinho Instagram