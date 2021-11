HIROKI ITO, UN SAMURAI ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA

Lo Stoccarda ha battuto 2-1 il Magonza nello scontro diretto per la salvezza in Bundesliga, allontanandosi momentaneamente dalla zona pericolosa di classifica.

Il gol del vantaggio dello Stoccarda lo ha messo a referto il giovane giapponese, Hiroki Ito. Per il nipponico, si tratta del primo gol in Bundesliga, il primo in un grande campionato europeo.

Classe 1999, Ito è un difensore centrale, bravo negli inserimenti aerei e rapido nelle chiusure.

Ito è arrivato allo Stoccarda lo scorso agosto. Il club tedesco lo ha prelevato in prestito dal Jubilo Iwata, club che milita nella seconda divisione giapponese. Un’operazione di contorno e di marketing per molti, e invece, Ito, ha saputo lentamente guadagnarsi il suo spazio nella compagine tedesca.

Ha giocato subito titolare nella De Pokal ad agosto, poi, dopo due panchine iniziali in Bundesliga, ha trovato sempre più spazio, esordendo da titolare nella gara contro il Leverkusen, alla quinta giornata. Poi, altre due panchine per lui, ma dalla gara contro il Borussia Mönchengladbach, è alla settima gara di fila che parte da titolare, trovando anche la gioia di un gol pesantissimo, che ha aiutato il suo Stoccarda ad avere la meglio del Mainz in una gara delicatissima.

Storia particolare quella di Ito, che non aveva mai giocato nella prima divisione giapponese, per ritrovarsi tra i protagonisti in Bundesliga, in uno dei principali campionati di calcio di tutto il mondo.

Ito è cresciuto nelle giovanili dello Júbilo Iwata, dove arriva nel 2015. Nel 2019 è stato ceduto in prestito al Nagoya Grampus, nella terza serie giapponese. Terminato in prestito fa ritorno al Júbilo Iwata, dove nel 2020-21 colleziona 57 presenze e 4 gol, sempre nella seconda serie giapponese.

Qualità che vengono notate dagli osservatori dello Stocccarda che lo prendono in prestito, annunciandolo lo scorso agosto.

“Hiroki ha i prerequisiti calcistici e fisici per fare il salto nella rosa della nostra squadra professionistica a medio termine”, ha affermato il direttore sportivo Sven Mislintat, al momento dell’acquisto. “Inizialmente passerà attraverso l’Under 21 e si abituerà passo dopo passo al calcio europeo. Siamo convinti che Hiroki sarà in grado di farlo rapidamente grazie alla sua mentalità e non vediamo l’ora di lavorare con lui”.

Dall’Under 21 Ito non c’è mai passato, convincendo subito tutti in prima squadra. Ora il suo riscatto a fine stagione dallo Stoccarda sembra scontato. Il piccolo samurai, ha saputo conquistarsi un posto in Europa in poche settimane, in barba alle differenze di cultura, lingua e tanto altro. Un ambientamento rapido e costante.

E ora anche la Nazionale giapponese lo monitora, per lui che vanta 12 presenze e 1 gol con l’Under 20 e 3 presenze con la Nazionale Olimpica, alle scorse olimpiadi di Tokyo 2020. Il Giappone dei grandi però ancora non lo ha preso in considerazione, ma dopo queste prestazioni in Bundesliga, presto una chiamata arriverà.

Foto: Sito Stoccarda