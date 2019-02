Higuain, il tesseramento e i rapporti Juve-Chelsea: cosa cambia dopo il blocco del mercato

Il Chelsea ha ricevuto il blocco del mercato per le prossime due sessioni. Il club di Abramovic già preannunciato il ricorso, in questi casi ogni tanto accade che venga sospeso il provvedimento e venga data la possibilità di operare in estate per poi bloccare le due sessioni successive (gennaio e luglio 2020). Il trasferimento di Pulisic non è in dubbio, essendo stato formalizzato nell’ultima finestra invernale, ovviamente tutte le operazioni in uscita (in testa il riscatto di Bakayoko da parte de Milan) possono diventare operative senza problemi. Ma cosa accadrebbe nel caso di Higuain? Ci sono varie correnti di pensiero, quella più attendibile – almeno ad oggi – chiama in causa il tesseramento avvenuto a gennaio, quindi in base a quell’accordo i Blues potrebbero decidere entro il 30 giugno prossimo (e non oltre perché entreremmo in un’altra sessione) di chiedere il rinnovo del prestito di Higuain oppure di riscattare il cartellino in base agli accordi legati al numero di presenze e soprattutto ai gol. Proprio il fatto di aver impostato l’operazione a gennaio dovrebbe rappresentare la chiave di lettura per andare oltre il blocco del mercato e, comunque, aspettando l’esito del ricorso che presenteranno i legali del club inglese. Chiaramente molto dipenderà da eventuali altri scelte del Chelsea o dello stesso Pipita, in attesa che venga fatta luce su tutto il resto.

Foto: Twitter ufficiale Premier League