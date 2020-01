Higuain: “Sarri tira fuori il meglio di me. Ho avuto una carriera fantastica, voglio coronarla con la Champions”

Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista al The Teleghaph nella quale ha parlato anche della sua esperienza inglese al Chelsea: “Avrei potuto fare di meglio. Ma penso che ciò che ho fatto non sia male e poi siamo riusciti a vincere l’Europa League e raggiungere la Champions, sono stati buoni risultati. Le persone si aspettavano di più da me, ma penso che gli obiettivi raggiunti in così poco tempo restino soddisfacenti“.

Sarri

“Penso che Sarri e io ci tiriamo fuori il meglio l’uno dall’altro. Mi ha visto, era con me, ha assistito alla migliore stagione che ho avuto (con il Napoli nel 2015-16) ed è per questo che mi conosce così bene. Siamo completamente in linea con le idee del mister e questo è davvero positivo perché mancano solo quattro mesi alla fine della stagione e non possiamo fallire ora. Se fallisci ora, il gioco è finito”.

Obiettivi

“In Italia le altre squadre possono vincere solo se noi ci rilassiamo. L’unico sogno che ho è conquistare la Champions. Ho giocato nei campionati in cui volevo giocare e ho segnato in quei campionati. La mia carriera è stata fantastica. Non ho nulla da aggiungere o migliorare a parte questo sogno. So che è vietato dirlo ma, alla fine, ha senso”.

Il mondo del calcio

“Non ho bisogno di dare spiegazioni. Tutti sanno cosa intendo quando dico che, attorno al calcio, non tutto va sempre bene. Come dice Gareth Southgate: “Sono coinvolto in uno sport che amo, ma in un settore che a volte non mi piace”.

Esultanza

“Alcuni giocatori pensano a come festeggiare, ma io non sono così. Sento solo l’adrenalina della partita e impazzisco. Faccio la prima cosa che mi viene in mente”.

Foto: Twitter Juventus