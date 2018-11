Gonzalo Higuain questa mattina si è presentato presso la Corte d’Appello Federale a Roma per discutere la riduzione della squalifica di due giornate comminatagli dal Giudice Sportivo dopo Milan-Juventus. All’uscita degli uffici l’attaccante argentino ha rilasciato una semplice battuta ai media presenti: “Se sono fiducioso? Non lo so, vedremo”.

Foto: Milan Twitter