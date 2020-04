Higuain-River, il padre del Pipita chiude: “Per ora è impossibile”

Nelle scorse ore in Argentina si è parlato di un possibile ritorno di Gonzalo Higuain al River Plate. Il padre del Pipita, intervenuto ai microfoni di Goal, ha però smentito qualsiasi voce a riguardo: “Per il momento non può tornare al River Plate. E’ impossibile per ora, Gonzalo ha un contratto con la Juve per quest’anno e il prossimo”. Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni.

Foto: Twitter ufficiale Juve