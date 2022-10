Higuain ricorda l’avventura al Napoli: “Momenti impossibili da dimenticare”

Gonzalo Higuain ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio al termine della stagione in corso con l’Inter Miami. Nella lunga intervista concesso a Goal.com, El Pipita ha ricordato la sua esperienza al Napoli: “Sono momenti impossibili da dimenticare. È una delle sensazioni più belle che puoi provare da giocatore, ossia sentire uno stadio pieno di persone che urla il tuo nome dopo un gol: mi viene la pelle d’oca a pensarci oggi. Ma può succedere anche il contrario. Nel calcio non è tutto bello. Un giorno 60.000 persone stanno urlando il tuo nome, quindici giorni dopo potrebbero insultarti. Le cose cambiano velocemente, molto velocemente. Quindi nel tempo ho cercato di imparare che gli elogi non mi portano troppo in alto e le critiche non mi portano troppo in basso”.

Foto: Twitter Higuain