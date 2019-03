Higuain più Jorginho: al Chelsea il derby con il Fulham. Kepa decisivo

Vittoria pesante per il Chelsea nel derby di Londra in casa del Fulham. Tre punti che consentono alla squadra di Sarri di salire a quota 56, sesto posto ma con una partita da recuperare. Oggi il Chelsea è a un punto dall’Arsenal e a due dal Machester United, ma anche il Tottenham (terzo) è a cinque punti. Tutto nel primo tempo: Higuain ha sbloccato al 20’ con una splendida girata al volo, dopo il pareggio di Chambers al 27’ ci ha pensato Jorginho a riportare in vantaggio i Blues al 31’ con un tiro a giro dal limite. Higuain ha avuto almeno altre due occasioni, ma ha trovato anche Sergio Rico sulla sua strada. Nel secondo tempo il Chelsea ha sofferto, nel finale annullato un gol per (giusto) fuorigioco a Sessegnon. Kepa al rientro si è reso protagonista con almeno due-tre interventi decisivi.

Foto: Premier League