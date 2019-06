Higuain, parla il fratello: “In Italia solo alla Juve. Rispetterà i due anni di contratto”

Futuro tutto da scrivere per Gonzalo Higuain. A fare il punto della situazione ci ha pensato il fratello-agente del Pipita, Nicola, che ha scritto un chiaro messaggio su Twitter: “Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus. Restano due anni di contratto e saranno rispettati. Buona domenica a tutti”, le sue parole che non lasciano spazio all’immaginazione.

