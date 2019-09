Higuain: “Ora penso alla Juventus, ma non chiudo la porta al River”

Nonostante a inizio estate sembrasse destinato a lasciare nuovamente il bianconero, Gonzalo Higuain è rimasto alla Juventus e ora sta anche trovando un discreto spazio da titolare. Il Pipita ha parlato del suo futuro in un’intervista a Fox Sports Argentina: “In questo momento non so quando mi ritirerò, ma sicuramente rispetterò il mio contratto con la Juventus. Qui mi sento molto bene, conosco i compagni e il corpo medico e scegliere di tornare per me fu molto facile. Al River, però, non chiudo mai la porta. Solamente ora penso al presente, che è qui in Italia. Continuo a seguire il River e sono contento che stia giocando bene. Gallardo può avere un grande futuro in Europa. Quando lascerò il calcio potrei sentire la mancanza degli allenamenti quotidiani e dello spogliatoio, ma a oggi è qualcosa che sento lontano da me. Per il futuro ho comunque progetti, come quello di aprire una scuola calcio per mostrare ai ragazzi cosa ho vissuto per poter arrivare al punto in cui sono. In questo momento è solo un’idea, ma mi piacerebbe si potesse realizzare in futuro“.

Foto: twitter Juventus