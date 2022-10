Higuain: “Non resterò nel calcio. È un mondo che sta diventando sempre più tossico e non mi ci vedo più dentro”

Una vita dedicata al calcio e al fare gol, però adesso Gonzalo Higuain ha detto basta. Dopo aver annunciato il suo ritiro, infatti, l’argentino ha anche svelato qualche retroscena circa il suo futuro in un’intervista rilasciata a Goal: “La MLS e gli Stati Uniti mi hanno fatto imparare e capire come posso godermi tutto ciò che prima non ero in grado di fare. Amo mia figlia e mia moglie, la mia vita ruota attorno a loro. Sono quelli che sono con me nel bene e nel male. Per quanto riguarda le altre attività, magari mi piacerebbe esplorare il mondo della cucina, magari suonare la chitarra o imparare l’inglese, ma non ho alcuna intenzione di restare nel calcio, almeno a breve termine. È un mondo che ogni giorno diventa sempre più tossico e non mi ci vedo più dentro. Voglio allontanarmi dallo sport. Sì, lo guarderò, ma so cosa ho vissuto. Penso sia solo un mondo a cui non appartengo tanto quanto pensavo di appartenere inizialmente. Dopo il calcio voglio aprire la mia mente e godermi la mia famiglia e la mia vita”.

Foto: instagram Real Madrid