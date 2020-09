Higuain, no stop per la risoluzione: Beckham in pole, lo aspetta a Miami

Gonzalo Higuain sta cercando gli accordi definitivi con la Juve, tramite il suo fratello manager, per la risoluzione del contratto. Ricordiamo che il Pipita ha un contratto in scadenza a giugno e che gli accordi permetterebbero ai bianconeri di risparmiare circa 14 milioni lordi. I discorsi stanno procedendo, Higuain ha almeno tre proposte lontano dall’Italia, ma David Beckham resta in pole e lo aspetta per un’esperienza con l’Inter Miami. A quel punto Higuain allungherebbe fino al 2022 il contratto che aveva sottoscritto con la Juve fino al 2021.

Foto: Twitter Juve