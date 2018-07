Higuain e il Milan: il riassunto della giornata. Incontri e riflessioni

Si continua a trattare, per ora non ci sono accordi. Nicolas Higuain ha trascorso una giornata frenetica, dopo una notte altrettanto frenetica per trovare la migliore quadratura del cerchio relativa al trasferimento di suo fratello Gonzalo in rossonero. Poi sono scesi in campo Marotta e Paratici, prima per un incontro a Casa Milan, poi per altre riunioni terminate poco prima delle 20. Manca l’accordo totale e, dopo aver approfondito, non abbiamo certezze sul motivo del contendere. Se in riferimento alla buonuscita con relativo ingaggio Milan per Higuain, oppure se si tratta di ulteriori riflessioni sul prestito con diritto di riscatto. Che poi sarebbe un obbligo mascherato, considerato la cifra utilizzata (18 milioni) per il prestito. Le parti si sono concesse una pausa, vedremo quali saranno i prossimi aggiornamenti. Una situazione che chiaramente coinvolge Caldara e Bonucci, una vicenda ormai chiarita da tempo. Certificata anche dall’incontro tra Riso, agente di Caldara, e il Milan per un rapido accordo sull’ingaggio da circa due milioni a stagione. Però, il passaggio Higuain è chiaramente decisivo. E fino a quel momento la prudenza impone di attendere.

Foto: Twitter ufficiale Juventus