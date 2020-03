Higuain lascia Torino e vola in Argentina per motivi personali

Gonzalo Higuain ha lasciato Torino per volare in Argentina dai suoi parenti per motivi personali. L’attaccante della Juve, sottoposto al tampone per il Coronavirus con esito negativo, si è presentato all’aeroporto Caselle – dopo aver ricevuto il permesso del club bianconero – con una certificazione medica che dichiarava come non fosse positivo, mentre un jet privato lo attendeva in pista. Scalo in Francia e poi in Spagna, destinazione finale Argentina, dalla sua famiglia. Oltre Higuain, anche Khedira e Pjanic hanno lasciato Torino e si sono ricongiunti alle rispettive famiglie, sempre con il via libera della Juve.

Foto: Twitter ufficiale Juventus