Higuain: “La Juve gioca sempre per vincere. Per fortuna sono rimasto”

Dopo il gol e la vittoria contro l‘Udinese negli ottavi di Coppa Italia, l’attaccante bianconero Gonzalo Higuain ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Era una partita importante, la Juventus gioca sempre per vincere. Abbiamo fatto quello che dovevamo e quindi passare al prossimo turno. E’ un piacere giocare con grandi giocatori, abbiamo fatto una grande partita e sono felice per questo. Adesso testa al Parma. Dobbiamo fare sempre il meglio per la Juventus, per fortuna sono rimasto e darò il massimo. Pogba? Scelta della società”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus