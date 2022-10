Higuain in lacrime: “Lascio ciò che amo, sapendo di aver giocato solo per amore del pallone”

Quando arriva il momento è sempre un colpo al cuore, soprattutto per chi di calcio ci vive e ci ha vissuto, come Gonzalo Higuain. Dopo l’annuncio dello scorso 3 ottobre in merito al suo ritiro dal calcio giocato, infatti, quella appena trascorsa è stata l’ultima partita da calciatore per il Pipita, coincisa con la sconfitta per 3-0 della sua Inter Miami, nel primo turno dei playoff di Mls, contro di Nyfc. Le sue parole: “Mi sono venute in mente le immagini di tutta la mia carriera. Quello che ho vissuto, quanto che ho lavorato, quello che ho fatto per me e ne sono molto felice perché fino ad oggi ho dato tutto. Questa è la cosa più importante. Lascio ciò che amo. Sono orgoglioso di quanto ho raggiunto e qui ho passato un anno meraviglioso, aldilà dell’epilogo. Ho giocato solo per amore del pallone e spero di essere ricordato come persona, è questo ciò che mi importa più di tutto”. Per lui 335 reti in 710 partite tra River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea ed Inter Miami, 14 trofei messi in bacheca.

Foto: instagram Real Madrid