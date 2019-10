Higuain, il padre: “Mai chiuse le porte al River Plate, ma ha ancora due anni di contratto con la Juventus”

Jorge Higuain, papà di Gonzalo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Olè parlando di un possibile ritorno in patria in futuro per il figlio: “Gonzalo ha ancora due anni di contratto con la Juventus e non ha mai chiuse le porte al River Plate. I miei figli sono cresciuti nel club, come padre mi piacerebbe che tornassero. Sono professionisti, non posso imporre loro il ritorno in Argentina, è ovvio: però mi piacerebbe“.

Fonte foto: Twitter ufficiale Juventus