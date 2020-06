Higuain: “E’ stato un periodo brutto, ma ho deciso di finire la stagione da professionista”

Tornato al gol questa sera contro il Lecce, Gonzalo Higuain, attaccante argentino della Juventus, ha così commentato il suo momento: “È stato un periodo un po’ brutto, ho cambiato qualcosa e ho capito che la squadra aveva bisogno per finire la stagione come si deve, da professionista. Era giusto mettermi di nuovo a disposizione. Ora dobbiamo riposare in vista di martedì. È stato un periodo brutto per la pandemia e la salute di mia madre, è stato un periodo difficile ma mi sono messo subito a disposizione. Il mister e la società mi sono stati vicini. Scudetto? Si doveva vincere, ma la Lazio deve giocare domani. Dobbiamo restare concentrati, tutto può cambiare da un momento all’altro”.

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC