Higuain: “Cercavo una nuova esperienza, grazie all’Inter Miami per lo sforzo che ha fatto”

Gonzalo Higuain, nuovo attaccante dell’Inter Miami dopo aver lasciato la Juventus, ha rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale del club statunitense. Queste le parole dell’attaccante argentino: “Prima di tutto, voglio ringraziare l’Inter Miami per lo sforzo che ha fatto per farmi firmare. Penso che sarà una bellissima esperienza nella mia vita. È quello che stavo cercando: una nuova esperienza, un nuovo campionato e una bellissima città. Sono davvero felice di essere qui e che sia ufficiale. Il mio obiettivo è cercare di trasmettere tutta l’esperienza che ho acquisito in Europa e aiutare la squadra a crescere. Mi sento bene, mi sento completo come giocatore. Sono motivato a provare un nuovo campionato e ad aiutare la squadra a crescere. Individualmente, il mio obiettivo è dimostrare che posso contribuire e continuare a giocare alla grande e spero di poterlo fare perché ho tutti gli strumenti necessari per avere successo. L’Inter Miami è una squadra in costruzione ma c’è già una buona base per raggiungere traguardi importanti”.

Foto: twitter Inter Miami