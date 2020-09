Higuain ai saluti (c’è Beckham) libera la Juve: Suarez sempre più nel mirino, aspettando Dzeko

Le autorevoli notizie argentine, proveniente da una fonte come TyC Sport spingono sempre più Gonzalo Higuain lontano dalla Juve. L’assalto di David Beckham e dell’Inter di Miami possono rappresentare il grimaldello necessario per liberarsi di un oneroso contratto, circa 15 milioni lordi che il club bianconero deve al Pipita fino al prossimo giugno e la svolta sarebbe essenziale, proprio nelle ore che vedono la Juve all’assalto di Luis Suarez che sta discutendo – come Vidal, destinato all’Inter – la risoluzione con il Barça. Suarez sarebbe un colpo da novanta per le ambizioni dei bianconeri, c’è la concorrenza del Psg, ma la Juve ha mosso passi importanti e temporaneamente aspetta la decisione di Roma e Napoli sullo scambio Milik-Under che al momento blocca Dzeko, altro obiettivo bianconero. Ma la svolta Higuain della notte può essere di fondamentale importanza per il mercato bianconero.

Foto: twitter Juve