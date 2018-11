Hierro: “Lopetegui? Al Real aveva bisogno di tempo. CR7? Difficile sostituire chi ti garantisce 50 gol all’anno…”

Fernando Hierro, ex difensore del Real Madrid e recentemente commissario tecnico della Spagna, ha rilasciato un’intervista soffermandosi sul mondo dei Blancos da Julen Lopetegui all’addio di Cristiano Ronaldo: “Lopetegui al Real? È complesso parlare di un collega con cui ho lavorato tanto, probabilmente aveva bisogno di tempo e di tranquillità. Non è facile lavorare in una squadra che ha vinto le ultime tre Champions. In ogni caso – ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli – Julen è un allenatore magnifico e di questo non ho alcun dubbio. Il Real senza Cristiano Ronaldo? È difficile rinunciare a un calciatore come lui che ti garantisce 40-50 gol all’anno, un professionista unico in grado di trasmettere la sua mentalità vincente anche ai compagni di squadra. Il suo ottimo adattamento al calcio italiano non mi ha sorpreso per niente”.

Foto: Spagna Twitter