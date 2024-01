Isak Hien è il nuovo difensore dell’Atalanta come anticipato nella giornata di ieri. È alla Clinica ‘La Madonnina’ di Milano, dove sono in corso le visite mediche, in modo da consegnare rapidamente a Gasperini un nuovo specialista già a partire dalla prossima trasferta in casa della Roma. Ma prima l’Atalanta sarà impegnata in Coppa Italia (mercoledì contro il Sassuolo).