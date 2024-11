Hien: “Lo scudetto non è un pensiero. Il nostro segreto? Giocare ogni partita come se dovessimo salvarci”

Isak Hien, difensore dell’Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi sul momento della Dea.

Queste le sue parole: “Lo Scudetto non è un pensiero anche se la gente ne parla. Ma noi sappiamo che il calcio è così e il campionato è lunghissimo. E vale anche per le altre squadre. Pensiamo soltanto alla prossima gara. Ogni partita e ogni settimana questa squadra dimostra di volersi migliorare. Non ci accontentiamo mai, non ci fermiamo ai risultati che otteniamo. Vogliamo essere una squadra sempre più forte. Questo spirito è la nostra forza. Ogni partita è una sfida, ma la nostra organizzazione rende difficile per gli avversari trovare spazi. Quando ero al Verona, sentivo quanto fosse complicato affrontare l’Atalanta. Ora capisco il perché: lottiamo sempre come se ci stessimo giocando la salvezza”.

Hien si è soffermato anche sulla prossima sfida di campionato con il Parma: “Dobbiamo mettere il massimo dell’attenzione in questa partita. Sarà tosta, quest’estate in amichevole abbiamo visto che il Parma è una squadra fortissima. Per prendere punti dovremo dare il massimo. Non abbiamo vinto prima di scendere in campo, dobbiamo giocarla e anche bene per non prendere gol”.

Foto: sito Atalanta