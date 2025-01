Hien: “Abbiamo dimostrato di essere al livello di Inter e Napoli”

Il difensore dell’Atalanta Isak Hien ha parlato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta contro il Napoli, per 2-3. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Noi dobbiamo difendere sempre tutti. Abbiamo fatto una buona gara. In queste situazioni, come sul secondo e il terzo gol, possiamo fare meglio. Il calcio però è così, loro non hanno creato molto ma hanno segnato tre gol. Come usciamo da questa gara? Abbiamo dimostrato che siamo forti come il Napoli e l’Inter. Penso che quando giochiamo miglioriamo sempre. Ora la Champions e poi il Como”.

Foto: Atalanta.it