Hiddink: “Mi piace Motta, gioca all’attacco come noi olandesi. Allegri metteva un bus di due piani davanti alla porta”

Guus Hiddink, grande allenatore olandese (lo ricordiamo alla guida della Corea del Sud in quella indimenticabile gara del Mondiale del 2002 e dell’arbitro Moreno o dell’Australia nel Mondiale 2006), ha parlato a Tuttosport in vista della gara tra Juventus e PSV.

L’olandese ha parlato di Motta e della Juve. Queste le sue parole: “Come finirà domani? Non sono un indovino, ma ipotizzo che i miei connazionali possano al massimo strappare un pareggio anche se nel calcio tutto è possibile. Il PSV in Europa gioca in modo un po’ “naïf”, all’attacco sì, ma con troppa innocenza, ingenuità. E lo scorso anno hanno pensato di ripetere in Champions i successi in Eredivisie. Errore”.

Sulla Juventus: “Diamo tempo all’allenatore per far quadrare tutti i meccanismi. Motta mi piace, gioca all’attacco come noi olandesi, non come Allegri che metteva un bus londinese a due piani davanti alla porta”.

Hiddink dice la sua anche su Koopmeiners: “Può fare il salto di qualità e diventare elemento cardine della Nazionale. Può toccare un livello altissimo, ha anche la testa giusta per diventare leader a tutti gli effetti. Mi ricorda ‘Il Principe’ Redondo”.

Foto: Wikipedia