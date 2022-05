Hickey: “Il Napoli? Nella vita non si sa mai. Cosa mi ha deluso della Serie A? Gli arbitri”

Aaron Hickey, laterale del Bologna, è stato raggiunto dai microfoni di Repubblica: “Il modulo di quest’anno? Con le spalle più coperte posso giocare più alto, attaccare di più e trovarmi anche nella posizione per segnare. Mi diverto molto di più.

Se mi sento pronto per un trasferimento al Napoli? Non lo so, ora penso al Bologna poi nella vita non si sa mai. Qual è stata la cosa più difficile da imparare? La lingua. Nel gioco, invece, la difesa. Quando sono arrivato Mihajlovic mi faceva ripetizioni individuali. Cosa mi ha deluso della Serie A? Gli arbitri. Troppe interruzioni“.

Foto: Twitter Bologna