Hickey dal Bologna al Brentford: ulteriori conferme

Aaron Hickey sta per lasciare il Bologna dopo una grande stagione. Stamattina il Resto del Carlino aveva parlato di accordo raggiunto con il Brentford per una cifra, con i bonus, di circa 15 milioni. Lo stesso Sartori, non troppi giorni fa, aveva aggiunto che Hickey – come Svanberg – sarebbe stato un candidato alla cessione. Nelle scorse settimane era stato l’Arsenal a seguire Hickey, l’irruzione del Brentford ha fatto la differenza anche per la volontà dell’esterno sinistro classe 2002 di fare un’esperienza in Premier.

Foto: Twitter Bologna