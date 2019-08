Heurtaux rescinde il proprio contratto con l’Ankaraguku

Thomas Heurtaux saluta l’Ankaragucu. Dopo essere arrivato nel club della capitale turca un anno fa, il difensore ex-Verona e Udinese rescinde il proprio contratto per via di gravi inadempienze da parte del club, che lo aveva messo fuori rosa e non gli pagava lo stipendio da ben nove mesi. Questo il messaggio di commiato del francese alla società e ai tifosi gialloblu: “Dopo aver avuto molta pazienza (9 mesi senza stipendio e l’esclusione dal gruppo), oggi non ho altra scelta che comunicare la fine del mio contratto professionale con l’Ankaragucu per via di obblighi contrattuali non rispettati e gravi violazioni. Una grande ringraziamento a tutti i tifosi per il loro affetto e il loro rispetto, siete il cuore di questo club. Un pubblico caloroso sempre pronto a supportare la squadra. Buona fortuna ai miei ex compagni di squadra e anche al club, affinché possa trovare maggiore stabilità e rimanere a lungo nella Turkish League. Grazie ancora a tutti i nuovi amici che hanno vissuto con me questa difficile esperienza. Un saluto amichevole, Thomas“.

Foto: twitter personale