Hervé Renard, l’identikit del CT che ha imbrigliato l’Argentina. E nel Mondiale 2018 vinse un premio particolare

L’uomo del giorno del Mondiale 2022 (almeno fino ad ora) è certamente il CT dell’Arabia Saudita, Hervé Renard. Non è difficile capire le sue origini, il tecnico è francese, classe 1968. Da calciatore carriera modesta, di fine anni’80 e anni 90, con parentesi nel Caen e Cannes. Inizia la carriera da allenatore nel 1998.

Quello in Qatar non è il primo Mondiale che lo vede protagonista, anzi, Renard è ormai un volto noto della Coppa del Mondo. Nel 2018 è stato alla guida del Marocco, ai Mondiali in Russia. Mondiale che vide gli africani arrivare ultimi nel girone con Spagna, Portogallo e Iran. Nel luglio 2019 è stato nominato CT dell’Arabia Saudita, che trascina al Mondiale in Qatar con un’ottima fase di qualificazione in Asia. Ora la grande gioia del successo, il primo, a un Mondiale, contro una delle favorite, l’Argentina.

Nel 2014 aveva guidato anche la Costa D’Avorio, ottenendo risultati poco brillanti. E’ stato anche allenatore di club, in Francia, dove ha guidato il Sochaux, nel 2013-14, e il Lille, per pochi mesi nel 2015.

Nel 2018, ai Mondiali di Russia, ha vinto il premio come allenatore più bello della manifestazione. In effetti, il CT assomiglia molto al noto attore che ha interpretato Jamie Lannister nella seria di successo, il Trono di Spade. Oggi la grande ribalta internazionale con la vittoria contro Messi e compagni.

