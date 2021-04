Hertha Berlino, il tecnico Dardai e un assistente positivi al Covid. Il ds dirige l’allenamento

L’allenatore dell’Hertha Berlino, Pal Dardai è risultato positivo al coronavirus insieme a uno dei suoi assistenti e all’attaccante Dodi Lukebakio in vista di una partita chiave nella lotta per evitare la retrocessione dalla Bundesliga contro il Magonza.

Il club tedesco ha annunciato che Dardai, l’assistente Admir Hamzagic e Lukebakio sono tutti in isolamento a casa e non hanno sintomi. Anche il vice allenatore Andreas Neuendorf è in isolamento come stretto contatto.

Il direttore sportivo Arne Friedrich prenderà in carico la squadra fino al ritorno dell’allenatore o di uno degli assistenti.

Foto: Twitter Hertha