Hernani: “Crediamo nella salvezza. Oggi eravamo convinti di vincere”

Il centrocampista del Parma, Hernani, ha così parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sulla Roma: “E’ una bella sensazione, abbiamo lavorato benissimo nelle ultime settimane e questa vittoria è il frutto di tutto il lavoro svolto. Sono troppo felice, speriamo di continuare così.

Se ho avuto paura nel finale? No, oggi no. Eravamo convinti di vincere, oggi non abbiamo avuto problemi di concentrazione. Oggi pensavamo solo a vincere e a fare il bene della squadra. Siamo una squadra unita, ascoltiamo molto il mister.

La salvezza? Ci crediamo, pensiamo partita dopo partita”.