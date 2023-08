Hernani: “A Parma per costruire un futuro bello per il club. Qui sto bene”

Rientrato dopo aver trascorso una buona stagione tra le fila della Reggina, Hernani si appresta a vivere una stagione da protagonista con il Parma. Di seguito le dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa: “A Parma sto molto bene. Non solo per la città ma anche per il club che mi ha aperto le porte del calcio europeo dopo la Russia. Sono tornato quello di prima, ho tanta voglia di fare bene, di aiutare i miei compagni, seguendo quello che dice il mister per costruire un futuro bello per il Parma. E’ una squadra forte, c’è tanta unità e tanta voglia di fare bene. Nella vita ho imparato che ci sono delle gerarchie e delle scelte che vanno rispettate. Io ho pensato sempre a lavorare. Il Parma ha fatto tutti gli sforzi possibili per riportarmi qui. Con la mia esperienza spero di dare una mano a tutti“.

Poi sul campionato di Serie B: “E’ un campionato tosto e difficile, è particolare. A volte vinci 3-4 partite di fila, poi le cose non girano bene. Dovremo fare attenzione quest’anno, dovremo essere concentrati. Non ci sono le stesse squadre e si cambiano tanti giocatori. In A è diverso, c’è più continuità. Ai tifosi chiedo di stare sempre uniti. Questa piazza merita di meglio“.

FOTO: Sito Parma