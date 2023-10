Hernanes, esordio con gol in Prima Categoria con l’ASD Sale

Hernanes torna su un campo da calcio. E lo fa con gol e la celebre esultanza con capriola. Il Profeta è andato subito in gol all’esordio per il centrocampista brasiliano con la maglia dell’ASD Sale in Prima Categoria piemontese. Il nuovo numero 15 bianconero ha trovato l’angolo giusto con un destro incrociato dal limite dell’area di rigore.

foto: Instagram Asd Sale